निगहबान- मरने के बाद भी जाति नहीं छोड़ती पीछा

आखिर ऐसा क्यों? जिस मृत्यु को भारतीय दर्शन अंतिम सत्य मानता है, जो हर मनुष्य को समान बना देती है, वहां भी हम समान नहीं हो पाए। क्या अंतिम विदाई भी एक ही स्थान से नहीं हो सकती? क्या चिता की अग्नि भी जाति पूछती है? क्या राख का भी कोई गोत्र होता है? विडंबना देखिए, जिस देश ने 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश दिया, उसी समाज में मृत्यु के बाद भी दीवारें खड़ी हैं। यह केवल श्मशान की दीवार नहीं, हमारी सोच की दीवार है। यह विभाजन केवल श्मशान तक सीमित नहीं है। हमारे सामाजिक व्यवहार, रिश्तों और सार्वजनिक जीवन में भी इसकी छाया दिखाई देती है। हम आधुनिक होने का दावा करते हैं, विज्ञान और तकनीक में नई ऊंचाइयों की बात करते हैं, लेकिन मन के भीतर सदियों पुरानी दीवारों को अब भी ढो रहे हैं। विकास केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और तेज इंटरनेट का नाम नहीं है। उसका सबसे बड़ा पैमाना इंसान की सोच होती है। श्मशान में खड़े-खड़े एक और विचार आया। हर अंतिम संस्कार में बड़ी मात्रा में लकड़ी जलती है।