Jodhpur Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत जोधपुर जिले की 23 पंचायत समितियों में शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गृह जिले में कांग्रेस, भाजपा और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के बीच सियासी मुकाबला है।