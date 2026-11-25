फलोदी। नवगठित फलोदी जिले में पहली बार हुए जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की प्रत्याशी यशवंत कंवर फलोदी की पहली जिला प्रमुख चुनी गई हैं। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी सरिता भादू को 19 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त दी। जिला प्रमुख के चुनाव में यशवंत कंवर को कुल 21 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सरिता भादू को महज 2 वोट ही हासिल हुए। इस जीत के साथ ही फलोदी जिला परिषद की कमान अगले पांच साल के लिए कांग्रेस के हाथों में आ गई है।