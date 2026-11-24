Jodhpur Mandi Bhav: जोधपुर की अनाज मंडियों में मंगलवार को जीरे में मंदी रही। जीरे के भाव में प्रति क्विंटल 100 से 125 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। ईसबगोल, ग्वार गम सहित अन्य कृषि जिंसों के भावों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया और भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में मामूली तेजी रही। सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 500 रुपये और चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 500 रुपये की तेजी दर्ज की गई।