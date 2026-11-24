Sriganganagar Railway Track Blast Case: श्रीगंगानगर जिले में रामसिंहपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे साजिश से जुड़े नए नाम और किरदार सामने आ रहे हैं। पुलिस को पूछताछ के दौरान कई अन्य लोगों की भूमिका के बारे में अहम जानकारियां मिली हैं। इसके बाद जांच का दायरा पंजाब के गुरदासपुर और तरनतारन जिलों तक पहुंच गया है। पुलिस अब सामने आए नए नामों, उनके ठिकानों और रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की वारदात में उनकी कथित भूमिका की पुष्टि करने में जुटी है। इसी सिलसिले में तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड अवधि बढ़ाई गई है।