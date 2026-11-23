टोंक डीएसटी और घाड़ थाना पुलिस ने शनिवार को सरोली के बंथली मार्ग पर 1 किलो 475 ग्राम स्मैक जब्त की। इसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने मामले में झालावाड़ निवासी रमेश तंवर (20) को गिरफ्तार किया। एसपी रोशन मीना के मुताबिक, आरोपी बस से टोंक की ओर जा रहा था। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर वह सरोली बस स्टैंड से पहले ही उतर गया। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया।