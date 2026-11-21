Railway Track Blast Case : श्रीगंगानगर. रामसिंहपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने तीसरे आरोपी पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र गांव बड़ा साहूर कलां निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ प्रिंस पुत्र मनजीत सिंह को गुरदासपुर जेल से गिरफ्तार किया है। जांच में आरोपी के पाक हैंडलर शाह के संपर्क में होने और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करने की बात सामने आई है। हत्या के प्रयास के एक मामले में गुरदासपुर जेल में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। पुलिस ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उसे इस मामले में गिरफ्तार किया है। जांच में आरोपी के पाक हैंडलर शाह के संपर्क में होने और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करने की बात सामने आई है।