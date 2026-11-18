इस पूरे प्रकरण का एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया था। हेरोइन की खेप के बंटवारे के दौरान हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र का एक हिस्ट्रीशीटर 1.5 किलोग्राम हेरोइन लेकर फरार हो गया था। यानी सीमा पार से आई खेप को ठिकाने लगाने और आगे बांटने के दौरान तस्करों के बीच भी हिस्सेदारी का खेल चल रहा था। पुलिस की इस पहल का संदेश साफ है कि सीमा पार से नशा मंगवाने के लिए खेतों का इस्तेमाल करने वालों पर अब केवल गिरफ्तारी और मुकदमे तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। तस्करी में संलिप्तता सामने आने पर उनकी कृषि भूमि भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकती है।