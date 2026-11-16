Rajasthan Panchayat Elections : ग्रामीणों ने पेश की अनूठी मिसाल, श्रीगंगानगर के इस गांव में कमलेश मेघवाल निर्विरोध चुने गए सरपंच

वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान में पंचायती राज चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। सरपंच पद के लिए कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि वार्ड पंच पद के लिए 35 वार्डों से कुल 91 आवेदन मिले। नामांकन वापसी के बाद सरपंच पद पर 10 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गई हैं। वहीं, चार वार्डों में पंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके है तथा शेष 31 वार्डों में 71 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। ग्राम पंचायत में सरपंच पद सामान्य महिला वर्ग के लिए है। इस बार सरपंच पद के लिए महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नामांकन प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदन प्राप्त हुए थे। बाद में आठ प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिसके बाद अब 10 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है।