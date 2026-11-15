Rajasthan Railway Track Blast: पति गिरफ्तार हुआ तो पाक हैंडलर्स के संपर्क में आई महकदीप, फिर लिव-इन पार्टनर के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक उड़ाया

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रामसिंहपुर के पास रेलवे ट्रैक पर हुए बम विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान पुलिस की एटीएस और बीकानेर रेंज पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब के गुरदासपुर से दो आरोपियों महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों के तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हुए हैं। एटीएस के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपियों ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ाने की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस अब उनके नेटवर्क और स्थानीय स्तर पर मदद करने वालों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।