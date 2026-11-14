राजस्थान में रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, दो मुख्य आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, होटल मालिक समेत तीन हिरासत में

श्रीगंगानगर। रामसिंहपुर के पास रेलवे ट्रैक पर हुए बम धमाके के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस और केन्द्रीय आईबी को धमाके के तार पंजाब के गुरुदासपुर में मिले हैं। पुलिस ने धमाके के दो मुख्य आरोपियों को पंजाब के गुरुदासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा इनका सहयोग करने वाले तीन अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कई लोगों को नामजद भी किया है। उनकी तलाश के लिए पुलिस टीमें छापे मार रही है।