Rajasthan : रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले के आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा, रामसिंहपुर रेलवे ट्रैक के पास मिले 2 बम, एक था एक्टिव

Sri Ganganagar : जांच एजेंसियों की गिरफ्त में दोनों आरोपी। फोटो : पत्रिका
Sri Ganganagar : श्रीगंगानगर। रामसिंहपुर के गांव 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब से गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से पूछताछ में रामसिंहपुर-अनूपगढ़ रेलवे ट्रैक के पास दो बम होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंची, जहां पीर की दरगाह के आस-पास दो बम जैसी वस्तुएं मिलने की पुष्टि हुई है। एसपी हरिशंकर के अनुसार, मौके पर मिली दो संदिग्ध वस्तुओं में से एक आईईडी सक्रिय अवस्था में है, जबकि दूसरी निष्क्रिय बताई गई है। सक्रिय आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई है।
जानकारी के अनुसार, गत 3 नवंबर को गांव 50 जीबी के पास रेलवे लाइन पर हुए धमाके में रेलवे ट्रैक के स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पंजाब से महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ में रेलवे ट्रैक के पास बम छिपाए होने की जानकारी सामने आई। जांच अधिकारी आईपीएस नितिन चौधरी आरोपियों को लेकर रामसिंहपुर-अनूपगढ़ रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। यहां पीर की दरगाह के आसपास दो बम नुमा वस्तुएं मिलीं। सूचना मिलने पर एसपी हरिशंकर भी मामले की निगरानी में जुट गए।
एसपी हरिशंकर के अनुसार, मौके पर मिली दो संदिग्ध वस्तुओं में से एक आईईडी सक्रिय अवस्था में है, जबकि दूसरी निष्क्रिय बताई गई है। सक्रिय आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई है।
संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद पुलिस ने पीर की दरगाह के आस-पास के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से सील कर दिया है। रेलवे अधिकारियों को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करवा दिया गया है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले एक महीने से इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे।
पहली कोशिश (6 अक्टूबर) : आरोपी विस्फोटक लगाने के इरादे से रामसिंहपुर पहुंचे थे, लेकिन समय पर विस्फोटक सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण योजना टल गई।
दूसरी कोशिश (12-13 अक्टूबर) : आरोपियों ने दोबारा ब्लास्ट करने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते यह कोशिश भी नाकाम रही।
3 नवंबर का धमाका : आखिरकार 3 नवंबर को आरोपियों ने 50 जीबी (50 GB) के पास रेलवे ट्रैक को निशाना बनाते हुए विस्फोट कर दिया।
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