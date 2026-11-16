Rajasthan : रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले के आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा, रामसिंहपुर रेलवे ट्रैक के पास मिले 2 बम, एक था एक्टिव

Sri Ganganagar : श्रीगंगानगर। रामसिंहपुर के गांव 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब से गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से पूछताछ में रामसिंहपुर-अनूपगढ़ रेलवे ट्रैक के पास दो बम होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंची, जहां पीर की दरगाह के आस-पास दो बम जैसी वस्तुएं मिलने की पुष्टि हुई है। एसपी हरिशंकर के अनुसार, मौके पर मिली दो संदिग्ध वस्तुओं में से एक आईईडी सक्रिय अवस्था में है, जबकि दूसरी निष्क्रिय बताई गई है। सक्रिय आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई है।