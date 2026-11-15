Rajasthan : दुबई सड़क हादसे ने छीने चूरू के 3 लाल, एक साथ उठी अर्थियां, शोक में डूबा पूरा गांव; महिलाओं से छिपाई गई थी खबर

Dubai Road Accidents : चूरू. दुबई में हुए सड़क हादसे ने चूरू जिले के दादू गांव के तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। हादसे में जान गंवाने वाले अमीलाल, धर्मपाल और नरेन्द्र के शव पंद्रह दिन बाद गांव पहुंचे। शनिवार को अमीलाल और रविवार को धर्मपाल व नरेन्द्र के पार्थिव शरीर पहुंचे। एक साथ तीन घरों से अर्थियां उठीं तो पूरा गांव शोक में डूब गया। मृतकों में कोई पांच दिन पहले ही रोजगार की तलाश में विदेश पहुंचा था तो कोई 11 साल से परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए दुबई में काम कर रहा था। दुबई में काम करने वाले गांव के कृष्ण झाझड़िया के अनुसार, 1 नवंबर को रविवार की छुट्टी पर धर्मपाल झाझड़िया (40 वर्ष) पुत्र सुभाष अपने साथियों अमीलाल झाझड़िया (40 वर्ष) पुत्र फुलराम, नरेन्द्र झाझड़िया (30 वर्ष), विजेन्द्र सिंह (35 वर्ष) पुत्र भैराराम और ओमप्रकाश मेघवाल के साथ कार से कैंप गया था। सभी ने दिनभर साथ समय बिताया। शाम को धर्मपाल चारों साथियों को कंपनी के कमरे पर छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान दुबई के जबजा क्षेत्र में एक मोड़ पर उनकी कार सामने से आ रहे ट्रोले से टकरा गई। हादसे में अमीलाल, नरेन्द्र और धर्मपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विजेन्द्र गंभीर घायल हो गया। ओमप्रकाश बाल-बाल बच गया। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।