Churu News: दोस्त ही निकला हत्यारा, सीने में गोली मारकर जोहड़ में फेंका था शव, हरियाणा से आरोपी गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक चूरू निश्चय प्रसाद एम ने आरोपियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रिछपाल सिंह चारण एवं पुलिस उप अधीक्षक राजगढ़ हरिसिंह धायल के सुपरविजन में राजगढ़ थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार सिहाग के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने जांच के दौरान विभिन्न पहलुओं पर जानकारी जुटाई तथा सीमावर्ती हरियाणा क्षेत्र में कई संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने वांछित आरोपी रमेश उर्फ मोनू को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया।