Rajasthan Panchayat Election: सरपंच चुनाव से ऐन पहले चूरू में गरमाया माहौल, स्थानीय नेता प्रमोद पूनिया की गिरफ्तारी पर भड़के ग्रामीण, जानिए पूरा मामला

प्रमोद पूनिया के समर्थन और पुलिस कार्रवाई के विरोध में उतरे सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। नेताओं ने कहा कि जिस पुराने मामले को लेकर पुलिस ने प्रमोद पूनिया की गिरफ्तारी की है, वो संगीन या गंभीर आपराधिक कृत्य नहीं है। इस कारण चुनाव से ऐन पहले पंचायत चुनाव की हलचलों के बीच सरपंच चुनाव प्रत्याशी के बेटे प्रमोद पूनिया की गिरफ्तारी को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई सरकार के इशारे पर और पुलिस को दबाव में लाकर की गई है।