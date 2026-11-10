राजस्थान पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, 20 लाख कीमत के सोने-चांदी से भरे जेवरात का बैग लौटाया

राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। खबर चूरू ज़िले से है जहां ऑटो रिक्शा में गलती से छूटे करीब 20 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषणों से भरे बैग को पुलिस ने उसके मालिक को लौटाने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर सटीक इनपुट मिलने के बाद खोये हुए बैग को खोज निकाला। इसके बाद बैग को संबंधित पीड़ित दंपती को सुरक्षित सौंप दिया। खोया हुआ 'खजाना' वापस मिलने पर दंपती ने राहत की सांस ली।