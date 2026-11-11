Churu News: खेत में दवा का छिड़काव करने के बाद बिगड़ी तबीयत, युवा किसान की मौत

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर होगी। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। युवा किसान की असमय मौत से गांव में भी शोक का माहौल है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।