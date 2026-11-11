11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

बाड़मेर में सरकारी योजना के काम में बड़ी गड़बड़ी, महिला मेट का मजदूरों से पैसे लेने का वीडियो वायरल

बाड़मेर की ग्राम पंचायत सियानी में वीबी-जी राम जी योजना के तहत चल रहे कार्य में महिला मेट पर श्रमिकों से पैसे लेने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Updated: 11 Nov 2026, 5:21 PM IST

barmer woman mate viral video

मजदूरी करने वाली महिलाओं से पैसे लेने का आरोप (वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर)

Barmer Woman Mate Viral Video: रामसर (बाड़मेर): पंचायत समिति रामसर की ग्राम पंचायत सियानी में सरकारी योजनाओं के तहत कराए जा रहे कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम पंचायत के सियानी नाड़ी पर चल रहे कार्य के दौरान महिला मेट पर महिला श्रमिकों से कथित रूप से पैसे लेने का आरोप लगा है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो में एक महिला दूसरी महिला को कुछ नोट देती नजर आ रही है। आरोप है कि यह राशि श्रमिकों के नाम लेकर वसूली जा रही थी। फिलहाल, वायरल वीडियो की राजस्थान पत्रिका पुष्टि नहीं करता।

जानकारी के मुताबिक, सियानी नाड़ी पर वीबी-जी राम जी योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य में कई महिला श्रमिक भी लगी हुई हैं। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि महिला मेट की ओर से श्रमिकों से हाजिरी चढ़ाने अथवा कार्य से संबंधित किसी प्रक्रिया के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। हालांकि, पैसे लेने के पीछे की वजह क्या थी और वीडियो में दिखाई दे रही महिलाएं कौन हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

मजदूरी करने वाली महिलाओं से पैसे लेने का आरोप

योजना के तहत श्रमिकों को काम के बदले मजदूरी मिलती है। ऐसे में यदि मजदूरों से हाजिरी दर्ज कराने या अन्य किसी प्रक्रिया के नाम पर राशि ली जा रही है तो यह गंभीर मामला है। वायरल वीडियो के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यों की निगरानी व्यवस्था और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

टोंक न्यूज: दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद महिला प्रेमी संग फरार, पति बोला- नकदी और जेवर भी ले गई

ये भी पढ़ें
woman accused of fleeing with lover after diwali puja

आरोप है कि महिला मेट की ओर से महिला श्रमिकों के नाम लेकर पैसे लिए जा रहे थे। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित राशि किस उद्देश्य से दी गई थी। मामले में किसी प्रकार की आधिकारिक जांच रिपोर्ट या पुष्टि भी सामने नहीं आई है।

क्या है वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में एक स्थान पर कुछ महिलाएं खड़ी दिखाई दे रही हैं। इनमें एक महिला दो-तीन महिलाओं के नाम लेती हुई उनके सामने खड़ी दूसरी महिला को नोट देती नजर आ रही है। सामने खड़ी महिला भी पैसे लेती दिखाई देती है। इस दौरान पास में खड़ी एक महिला घूंघट ऊपर करके पूरे घटनाक्रम को देखती नजर आती है, जबकि एक अन्य महिला उनके पास बैठी हुई दिखाई दे रही है।

वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें दिखाई दे रही महिला महिला मेट है और श्रमिकों से संबंधित राशि का लेन-देन हो रहा है। हालांकि, वीडियो की सत्यता, स्थान और इसमें दिखाई दे रही महिलाओं की पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

वीडीओ बोले- मुझे मामले की जानकारी नहीं

मामले को लेकर ग्राम पंचायत सियानी के ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) तिलोकराम ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से किसी को भी श्रमिकों से पैसे लेने के लिए नहीं कहा गया है।

वहीं, पंचायत समिति रामसर के विकास अधिकारी विक्रम जांगिड ने कहा कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर में 3 बच्चों के पिता मौलाना पर 18 साल की छात्रा का ब्रेनवॉश कर निकाह करने का आरोप, कोर्ट में परिजनों ने पीटा

ये भी पढ़ें
jaipur court maulana beaten
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.