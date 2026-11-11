बाड़मेर में सरकारी योजना के काम में बड़ी गड़बड़ी, महिला मेट का मजदूरों से पैसे लेने का वीडियो वायरल

Barmer Woman Mate Viral Video: रामसर (बाड़मेर): पंचायत समिति रामसर की ग्राम पंचायत सियानी में सरकारी योजनाओं के तहत कराए जा रहे कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम पंचायत के सियानी नाड़ी पर चल रहे कार्य के दौरान महिला मेट पर महिला श्रमिकों से कथित रूप से पैसे लेने का आरोप लगा है। इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो में एक महिला दूसरी महिला को कुछ नोट देती नजर आ रही है। आरोप है कि यह राशि श्रमिकों के नाम लेकर वसूली जा रही थी। फिलहाल, वायरल वीडियो की राजस्थान पत्रिका पुष्टि नहीं करता।