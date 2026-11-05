बाड़मेर: खाना नहीं बनाने पर कुल्हाड़ी से वार कर की थी सगे भाई की हत्या, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

अपर लोक अभियोजक मोहनलाल पूनड ने बताया कि 23 अगस्त 2024 को परिवादी गुसाईराम ने पुलिस थाना नागाणा में रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे रेवंताराम ने उसके घर के पास आकर उसे और उसके भाइयों को बुलाया। उसने बताया कि भोमाराम को कुल्हाड़ी मार दी है और उसके खून निकल रहा है। इसके बाद वह अपने भाई विशनाराम और काका झुंझाराम के साथ रेवंताराम के घर पहुंचा। वहां आंगन में चारपाई के पास खून पड़ा था। घर के बाहर से देखने पर पास में बने बाथरूम में भोमाराम का शव दिखाई दिया। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला तो आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी गई।