बाड़मेर न्यूज: लंगेरा की पहाड़ी में छिपा अज्ञात वन्यजीव, क्या यह पैंथर है? अलर्ट पर वन विभाग

Barmer Langera Village: बाड़मेर शहर से सटे ग्रामीण इलाके में बुधवार को एक वन्यजीव की मौजूदगी की सूचना से ग्रामीणों में हलचल मच गई। जिला मुख्यालय से करीब छह किलोमीटर दूर लंगेरा गांव की पहाड़ी पर ग्रामीणों ने एक अज्ञात वन्यजीव देखा। उसके पैंथर होने की आशंका के चलते गांव में भय का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पहाड़ी क्षेत्र का जायजा लिया। फिलहाल वन्यजीव खनन के बाद जमा पत्थरों के बीच छिपा हुआ है। वन विभाग की टीम उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। हालांकि, अभी तक उसके पैंथर होने की पुष्टि नहीं हुई है।