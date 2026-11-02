बाड़मेर मेडिकल कॉलेज रैगिंग में बड़ा खुलासा: जूनियर्स के बाल छोटे करवाए और फॉर्मल ड्रेस पहनने का भी बनाया दबाव

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मिली शिकायत में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के जबरन बाल कटवाने, धमकाने, मेडिकल आईडी और एमएलसी से जुड़े मामलों में दबाव बनाने तथा कनिष्ठों को 'व्हाइट हाउस' ले जाकर अपमानजनक निर्देश देने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जांच में इन आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य नहीं मिले। प्राचार्य अनूपसिंह गुर्जर के अनुसार, व्हाइट हाउस मेडिकल कॉलेज से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित एक कमरा है। वहां इस तरह की गतिविधि होने की पुष्टि अब तक की जांच में नहीं हुई है।