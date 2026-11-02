राजस्थान में महिला का अपहरण कर 6 महीने तक बनाया बंधक, नशीली दवाएं देकर की दरिंदगी; 8 दरिंदों पर केस दर्ज

Ajmer Crime News: दो साल पहले विवाहिता का अपहरण कर पीसांगन क्षेत्र में बंधक बनाने और उसके साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी पर नशीली दवा खिलाकर दरिंदगी करने, आपत्तिजनक वीडियो बनाने व विरोध करने पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की रिपोर्ट पर रामगंज थाना पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने व दरिंदगी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।