अजमेर की 2050 तक बदल जाएगी सूरत, भूखंडों की जगह बनेंगी 15 मंजिला इमारतें; ऐसा होगा नया मास्टर प्लान

अजमेर. शहर सहित पैरीफेरी इलाकों में अगले ढाई दशक में होने वाले विकास का स्वरूप बदल जाएगा। शहर में खाली भूखंड उपलब्ध नहीं होंगे। एडीए को भूखंड काटकर कॉलोनियां बसाने के बजाए महानगरों की तर्ज पर इमारतें विकसित करनी होंगी। बसावट की करीब 60 फीसदी इमारतें वर्टिकल शेप में नजर आएंगी। मौजूदा सेक्टर व्यवस्था में बंटे इलाके मिनटों की दूरी पर होंगे। स्कूल, क्लिनिक, सब्जी मंडी, चार्जिंग स्टेशन, पार्क सबकुछ बिल्कुल पास ही होंगे। मौजूदा समय में भविष्य की आवश्यकताओं और तेजी से विकसित हो रहे शहर की परिकल्पना के लिए मास्टर प्लान 2050 में वर्टिकल डवलपमेंट को मुख्य आधार बनाया गया है। शहर के अंदर खाली जमीन लगभग खत्म हो चुकी है। भूखंड की जगह बहुमंजिला इमारतों को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत भूतल के साथ 10 से 15 मंजिला तक की इमारतें बनेंगी। एक ही भूखंड पर 4 परिवार की जगह 40 परिवार रह सकेंगे।