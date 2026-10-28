Rajasthan : सोना-चांदी में फिर लौटा रुझान, कीमतों में आई गिरावट, ऑर्डर होने लगे बुक, दुकानदार खुश

Rajasthan : अजमेर. सोने-चांदी का बाजार फिर गुलजार होने लगा है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव टूटने से कीमतों में गिरावट हुई है। अब लोग फिर से सोना और चांदी में इन्वेस्ट करने लगे है। 6 नवम्बर को धनतेरस और 20 नवम्बर को देवउठनी एकादशी होने से अबूझ सावों पर शादी-ब्याह की धूम रहेगी। शादी-ब्याह वाले परिवारों में सोने-चांदी की ज्वैलरी बनाने के ऑर्डर बढ़ने लगे है। महिलाओं में हल्की ज्वैलरी का चलन बढ़ने से सोने-चांदी के बाजार में विभिन्न डिजाइन की ज्वैलरी की मांग भी बढ रही हैं। लम्बी रुकावट के बाद इस बाजार में फिर से उठाव होने लगा है। सोने-चांदी के सिक्कों की बिक्री भी बढ़ गई है। धनतेरस पर 10 और 20 ग्राम के चांदी और 1 से 10 ग्राम के सोने के सिक्कों की ज्यादा बिक्री होती है। दीपावली और देव उठनी एकादशी का सोना-चांदी से गहरा कनेक्शन है। दोनों अवसरों पर अबूझ मुहूर्त बना रहता है।