Ajmer : ‘फारूक अब्दुल्ला का बयान शर्मनाक’, अजमेर दरगाह के प्रमुख नसीरुद्दीन चिश्ती बोले- आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार

Ajmer : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान की वजह से देश की राजनीति में उबाल आ गया है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष व अजमेर दरगाह के प्रमुख नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। कश्मीर में दशकों से हो रहे आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार रहा है, जिसकी वजह से अनगिनत लोगों की जान गई है। यह भले ही फारूक अब्दुल्ला के लिए मददगार रहा हो, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के लोगों को नुकसान ही पहुंचाया है। फारूक अब्दुल्ला को यह समझना चाहिए कि उनके बेटे आज भारत के लोकतंत्र की वजह से ही मुख्यमंत्री हैं।