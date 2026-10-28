जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को मिलेगा नया रूप, नई बिल्डिंग से प्लेटफॉर्म तक बनेगा सब नया; दिवाली बाद शुरू होगा काम

जयपुर. जयपुर जंक्शन, गांधीनगर, खातीपुरा और सांगानेर रेलवे स्टेशन के बाद अब दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नया और बेहतर स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत स्टेशन की मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए निर्माण कार्य किए जाएंगे। पुनर्विकास कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया इसी महीने के पहले सप्ताह में पूरी हो चुकी है। अब संभवतः दीपावली के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे ने इस पूरे काम को करीब डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। दुर्गापुरा स्टेशन का यह पुनर्विकास जयपुर-सवाई माधोपुर रेलमार्ग दोहरीकरण परियोजना के तहत किया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे रेल परिचालन को अधिक सुगम बनाने के साथ ही स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।