15 नवंबर तक खरीदारी का मौका, जयपुर में पत्रिका ब्लॉकबस्टर सेल में मिल रहे आकर्षक ऑफर्स और गिफ्ट्स

जयपुर. त्योहारी सीजन में बाजारों में खरीदारी का उत्साह बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर शॉपिंग अनुभव देने के उद्देश्य से राजस्थान पत्रिका की ओर से 'पत्रिका ब्लॉकबस्टर सेल' शुरू की गई है। यह सेल 25 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। इसके तहत शहर के विभिन्न बाजारों और पार्टनर स्टोर्स पर ग्राहकों को अलग-अलग उत्पादों की खरीदारी पर आकर्षक ऑफर्स और शानदार डील्स का लाभ मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम डेकोर और ज्वैलरी सहित कई श्रेणियों में खरीदारी के विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए यह सेल खास मौका लेकर आई है।