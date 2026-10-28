बड़ी खबर: राजस्थान के 37 ‘डिफाल्टर’ बिल्डर-डेवलपर्स के नाम-फोटो समेत सूची सार्वजनिक, जानिए कौन-कौन से बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स शामिल?

राजस्थान में अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से सपनों का आशियाना या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे आम खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने धोखाधड़ी करने वाले, प्रोजेक्ट अटकाने वाले और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनकी पूरी 'कुंडली' सार्वजनिक कर दी है। रेरा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदेश के 37 प्रमुख बिल्डर-डेवलपर्स के 42 प्रोजेक्ट्स से जुड़े डिफॉल्टरों का पूरा ब्योरा अपलोड कर दिया है। खास बात यह है कि इस सूची में सिर्फ प्रमोटरों के नाम ही नहीं, बल्कि उनकी फोटो, डिफॉल्टर होने का कारण और उनके खिलाफ रेरा कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसलों की कॉपी भी सीधी उपलब्ध कराई गई है।