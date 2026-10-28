28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

बड़ी खबर: राजस्थान के 37 ‘डिफाल्टर’ बिल्डर-डेवलपर्स के नाम-फोटो समेत सूची सार्वजनिक, जानिए कौन-कौन से बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स शामिल?

Rajasthan RERA Action: रेरा राजस्थान ने 37 बिल्डरों के 42 प्रोजेक्ट्स के डिफॉल्टरों का ब्योरा किया सार्वजनिक। नाम, फोटो और कोर्ट के फैसले वेबसाइट पर अपलोड, जानें फ्लैट खरीदने से पहले कैसे जांचें।
4 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Updated: 28 Oct 2026, 10:27 AM IST

rajasthan rera public list defaulter builders photos project details

Rajasthan RERA Defaulter Builders List - Related AI PIC

राजस्थान में अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से सपनों का आशियाना या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे आम खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने धोखाधड़ी करने वाले, प्रोजेक्ट अटकाने वाले और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनकी पूरी 'कुंडली' सार्वजनिक कर दी है। रेरा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदेश के 37 प्रमुख बिल्डर-डेवलपर्स के 42 प्रोजेक्ट्स से जुड़े डिफॉल्टरों का पूरा ब्योरा अपलोड कर दिया है। खास बात यह है कि इस सूची में सिर्फ प्रमोटरों के नाम ही नहीं, बल्कि उनकी फोटो, डिफॉल्टर होने का कारण और उनके खिलाफ रेरा कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसलों की कॉपी भी सीधी उपलब्ध कराई गई है।

इस बड़े फैसले के बाद अब राजस्थान में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदार केवल बिल्डरों के लुभावने विज्ञापनों और बड़े-बड़े दावों के भरोसे नहीं रहेगा। फ्लैट या प्लॉट की बुकिंग करने से पहले ग्राहक घर बैठे ही रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित बिल्डर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, उस पर पेंडिंग चल रहे कानूनी मामले और जुर्माने की स्थिति आसानी से जांच सकेगा। रेरा की इस पारदर्शी पहल से जयपुर, जोधुपर, कोटा, उदयपुर और भिवाड़ी सहित पूरे प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में जवाबदेही बढ़ेगी।

इन 37 बिल्डरों के 42 प्रोजेक्ट्स का ब्योरा हुआ सार्वजनिक

रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर जारी की गई इस डिफॉल्टर सूची में प्रदेश के कई जाने-माने और बड़े रियल एस्टेट ग्रुप्स के नाम शामिल हैं। जिन प्रमुख प्रमोटरों और कंपनियों के नाम तथा फोटो पोर्टल पर सार्वजनिक किए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

एफएस हाउसिंग (FS Housing)

मोजिका रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स (Mojika Real Estate & Developers)

विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स (Vinayak Builders & Developers)

आस्था बिल्डहोम डेवलपर्स (Aastha Buildhome Developers)

रिको डेवलपर्स (RIICO Developers)

इन सभी बिल्डरों के खिलाफ रेरा कोर्ट में खरीदारों की शिकायतों के आधार पर सुनवाई हुई थी। आदेशों की पालना न करने और ग्राहकों के पैसे न लौटाने के कारण प्राधिकरण ने इन कंपनियों और इनके प्रमोटरों को औपचारिक रूप से 'डिफॉल्टर' घोषित करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और देखें डिफॉल्टर्स की नाम-फोटो समेत पूरी लिस्ट

डिफॉल्टर्स की पूरी लिस्ट

जानिए रेरा कोर्ट में किस तरह के दर्ज हैं मामले?

रेरा प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक किए गए 42 प्रोजेक्ट्स के ब्योरे से यह स्पष्ट होता है कि बिल्डरों ने खरीदारों के हितों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया है। पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दर्ज मामलों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

32 मामले: बुकिंगकर्ताओं और ग्राहकों को रेरा द्वारा तय की गई जुर्माने या रिफंड की राशि जमा न कराने के हैं।

4 मामले: रेरा अधिनियम की धारा 34(सी) के प्रावधानों के तहत बिल्डर को डिफॉल्टर घोषित किया गया है।

3 मामले: रेरा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अंतिम आदेशों और निर्देशों की सरेआम अवहेलना करने से जुड़े हैं।

1 मामला: तय समय-सीमा के भीतर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा न करने और खरीदारों को पजेशन न देने का है।

1 मामला: बिल्डर के बैंक खातों को फ्रीज करने के साथ-साथ उसकी संपत्तियों की कुर्की की कानूनी कार्रवाई का है।

1 मामला: वित्तीय गड़बड़ियों के चलते बैंक खातों को पूरी तरह फ्रीज करने से संबंधित है।

फ्लैट खरीदते समय पहले होती थी लापरवाही, अब नहीं फंसेंगे खरीदार

आमतौर पर जब कोई आम नागरिक या मध्यमवर्गीय परिवार अपना पहला फ्लैट या मकान खरीदता है, तो उसका पूरा ध्यान केवल प्रोजेक्ट की लोकेशन, आसपास के रोड नेटवर्क, फ्लैट की कीमत, स्विमिंग पूल या क्लब हाउस जैसी सुविधाओं और कंस्ट्रक्शन की बाहरी स्पीड पर ही रहता है। ज्यादातर खरीदार बिल्डर के पिछले इतिहास, उसके पुराने प्रोजेक्ट्स की स्थिति या उसके खिलाफ चल रहे अदालती मामलों की पड़ताल नहीं कर पाते थे।

बिल्डर का पिछला रिकॉर्ड जांचने की कोई सीधी और पारदर्शी व्यवस्था न होने के कारण बाद में पजेशन में देरी, वादे के मुताबिक सुविधाएं न मिलना, हिडन चार्जेस और कानूनी विवादों के कारण खरीदारों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। अब रेरा की वेबसाइट पर डिफॉल्टरों की फोटो, नाम और अदालती आदेश एक क्लिक पर मिलने से आम जन को ठगी से बचाना बेहद आसान हो जाएगा।

रेरा पोर्टल पर कैसे जांचें अपने बिल्डर का रिकॉर्ड?

अगर आप भी राजस्थान में कहीं नया फ्लैट, विला या कमर्शियल स्पेस बुक करने जा रहे हैं, तो रेरा की आधिकारिक प्रक्रिया के तहत इन 3 आसान स्टेप्स में बिल्डर की पड़ताल कर सकते हैं:

वेबसाइट विजिट करें: सबसे पहले रेरा राजस्थान के आधिकारिक पोर्टल (rera.rajasthan.gov.in) पर जाएं।

डिफॉल्टर लिस्ट सेक्शन खोजें: होमपेज पर 'Promoters/Projects' टैब के अंतर्गत दिए गए 'Defaulter List' या 'Orders & Judgments' सेक्शन पर क्लिक करें।

प्रोजेक्ट का नाम या बिल्डर खोजें: सूची में अपने संबंधित बिल्डर या कंपनी का नाम सर्च करें। यदि बिल्डर का नाम सूची में है, तो उसके सामने दिए गए कोर्ट ऑर्डर (PDF) को डाउनलोड करके पूरी जानकारी पढ़ें।

रेरा अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि बाजार में ईमानदारी से काम कर रहे प्रमोटरों को भी बढ़त दिलाएगा और प्रदेश के रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता का एक नया दौर शुरू होगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 10:27 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बड़ी खबर: राजस्थान के 37 ‘डिफाल्टर’ बिल्डर-डेवलपर्स के नाम-फोटो समेत सूची सार्वजनिक, जानिए कौन-कौन से बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स शामिल?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में हजारों जिम, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? 6 जिलों की पड़ताल में खुलीं कई खामियां

Rajasthan Gym Safety
जयपुर

जयपुर की सड़कों का हाल चौंकाने वाला: गोपनीय रिपोर्ट से खुली पोल, 194 सड़कों पर निकले 713 गड्ढे

Jaipur Road Conditions
जयपुर

15 नवंबर तक खरीदारी का मौका, जयपुर में पत्रिका ब्लॉकबस्टर सेल में मिल रहे आकर्षक ऑफर्स और गिफ्ट्स

Jaipur Festive Shopping Offers
जयपुर

जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को मिलेगा नया रूप, नई बिल्डिंग से प्लेटफॉर्म तक बनेगा सब नया; दिवाली बाद शुरू होगा काम

jaipur durgapura railway station
जयपुर

800 CCTV कैमरे, 3 हजार KM पीछा और 26 दिन…जयपुर में 5 करोड़ की घड़ियों की चोरी मामले में पुलिस ने किए खुलासे

Jaipur Rado Showroom Theft
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.