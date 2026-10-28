जयपुर में देर रात धधका फर्नीचर गोदाम, एक किमी दूर से दिखाई दी आग की लपटें, 5 दमकलों ने एक घंटे में पाया काबू

जयपुर। खोह नागोरियान इलाके के खानिया बंधा में मंगलवार देर रात फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से तैयार फर्नीचर और बड़ी मात्रा में कच्चा माल जलकर राख हो गया। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की पांच गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस को आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।