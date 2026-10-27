Rajasthan : नशा तस्करों पर राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन, 8,842 आरोपी गिरफ्तार, 1,244.20 करोड़ के मादक पदार्थ बरामद

Rajasthan : जयपुर. राजस्थान को नशा मुक्त बनाने और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक स्तर पर अभियान चला रखा है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में संचालित नशामुक्त भारत अभियान के तहत 26 अक्टूबर तक मादक पदार्थों से संबंधित 7,695 प्रकरण दर्ज कर 8,842 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में 220 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ 335 हॉटस्पॉट पर छापेमारी की गई। पुलिस ने मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ-साथ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है।