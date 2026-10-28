800 CCTV कैमरे, 3 हजार KM पीछा और 26 दिन…जयपुर में 5 करोड़ की घड़ियों की चोरी मामले में पुलिस ने किए खुलासे

जयपुर. टोंक रोड स्थित राडो शोरूम में 30 से 35 मिनट के भीतर 4 से 5 करोड़ रुपए की 251 लग्जरी घड़ियां चुराने वाले गिरोह तक आखिर पुलिस पहुंच गई। 26 दिन की पड़ताल, 800 सीसीटीवी कैमरों से जुटाए सुराग और 3,000 किलोमीटर का सफर तय करके पुलिस ने बिहार के मोतिहारी से आरोपी अजय प्रसाद और दिनेश पासवान को गिरफ्तार किया है। जबकि गिरोह के सरगना अरुण शाह और श्याम बाबू उर्फ गुल्लीशाह, सुबोध उर्फ विकास, सुरेंद्र प्रसाद उर्फ बैला, राजा मालाहा व राजकुमार मालाहा की तलाश में पुलिस ने नेपाल सीमा से सटे रक्सौल और बीरगंज बॉर्डर तक चौकसी बढ़ा दी है। इसके बाद आरोपी ई-रिक्शा से सिंधी कैप बस स्टैंड पहुंचे और फिर हरियाणा रोडवेज की बस से दिल्ली चले गए। वहां से वे गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने इकट्ठा होने के लिए किराए का कमरा ले रखा था।