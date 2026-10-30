पक्का मकान हुआ तो नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, राजस्थान के 224 वार्डों पर सरकार की नजर

अजमेर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने वाले परिवारों की पात्रता अब जांच के दायरे में आ गई है। पक्के मकान अन्य सुविधाओं के बावजूद योजना का लाभ उठाने की आशंका के बीच राज्य सरकार ने अधिक लाभार्थी संख्या वाले वार्डों में सर्वे शुरू करवाया है। अजमेर जिले में सरवाड़ के तीन तथा टांटोटी और पुष्कर के एक-एक वार्ड को सर्वे में चिह्नित किया गया है। अब तक पांच लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सर्वे में अपात्र पाए जाने वाले परिवारों के सामने खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर होने का संकट गहरा गया है।