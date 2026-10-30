Rajasthan Police News: अब राजस्थान पुलिस में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, जानिए कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

राजस्थान में वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्रों और युवा शोधार्थियों के लिए पुलिसिंग, आपराधिक कानून और पुलिस मुख्यालय के कामकाज को करीब से समझने का एक शानदार अवसर सामने आया है। महानिदेशक पुलिस (DGP) राजीव कुमार शर्मा के विशेष निर्देशों के तहत राजस्थान पुलिस मुख्यालय की अपराध शाखा ने विधि विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं व शोधार्थियों के लिए अवैतनिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आधिकारिक आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत योग्य और इच्छुक छात्र 11 दिसंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।