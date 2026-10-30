Jaipur News : हसनपुरा में बवाल के बाद भाजपा विधायक का फूटा गुस्सा, गोपाल शर्मा बोले- जयपुर पुलिस से घटिया कोई नहीं

Jaipur News : जयपुर. हसनपुरा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बुधवार देर रात लोगों ने हटवाड़ा रोड पर जाम लगा दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़क पर बैठ गए और दूसरे पक्ष के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। लोगों ने अजमेर रोड पर भी रास्ता रोकने का प्रयास किया। इस घटनाक्रम के बाद सिविल लाइंस से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा पुलिस की कार्यशैली पर भड़क गए। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तकरार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें विधायक पुलिस पर तीखे सवाल उठाते और अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं।