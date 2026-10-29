Weather Update : मौसम विभाग का नया अपडेट, करवा चौथ पर राजस्थान के इन 5 संभागों में चांद के दीदार का करना होगा लंबा इंतजार

Karva Chauth Weather Update : मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज 29 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखी हुई महिलाओं को चांद के दीदार के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के इन 5 संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ कमजोर होकर अवदाब में परिवर्तित हो चुका है और वर्तमान में दक्षिणी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। आगामी कुछ घंटों में इसके और कमजोर होने की प्रबल संभावना है। वहीं एक नए पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब व आस-पास के क्षेत्र के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से 29 अक्टूबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहे और कहीं-कहीं मेघगर्जन, 40-50 की रफ्तार से हवा चलीं और हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर इस दौरान ओलावृष्टि की भी खबर है।