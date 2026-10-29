राजस्थान के सूखाग्रस्त किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी : 345 करोड़ की राशि जारी, लंबे समय से अटका था भुगतान

कई किसानों के दावे बीमा कंपनियों की आपत्तियों के कारण अटके हुए थे। राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक में इन आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए भुगतान के निर्देश दिए गए। इसके बाद जालोर जिले में खरीफ 2024 के लंबित दावों के 10.64 करोड़ रुपए और डूंगरपुर जिले में खरीफ 2025 के दावों के 6.96 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में जमा कराए गए। इस तरह दोनों जिलों के किसानों को कुल 17.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं, जयपुर जिले के किसानों को भी 9.50 करोड़ रुपए की राहत मिली है।