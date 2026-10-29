karwa chauth 2026 : कहीं इश्क में कत्ल तो कहीं जुदाई में थमी सांसें… पढ़ें सात जन्मों के रिश्तों की दर्दनाक दास्तान

उदयपुर जिले के झाड़ोल क्षेत्र के बदराणा गांव में अप्रैल 2025 में 74 वर्षीय सुखलाल लोहार की मृत्यु के करीब आठ घंटे बाद उनकी 70 वर्षीय पत्नी राधा देवी की भी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियों के दौरान राधा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बाद में दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में अगस्त 2026 में पुष्कर सैनी की मृत्यु के करीब 23 घंटे बाद उनकी पत्नी कौशल्या देवी की भी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, पति की मृत्यु की खबर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसी तरह अजमेर जिले के कलेड़ी गांव में अप्रैल 2022 में 105 वर्षीय भैरूसिंह रावत की मृत्यु के करीब पांच घंटे बाद उनकी 101 वर्षीय पत्नी हीरी देवी ने भी दम तोड़ दिया था। दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया।

रिश्ते की कसौटी पर विश्वास और साथ