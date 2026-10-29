राजस्थान: भारत-पाक बॉर्डर पर खेत में गिरा बम, जोरदार धमाके से दहला इलाका; सहमे किसान

Jaisalmer Mohangarh Bomb Blast: मोहनगढ़ (जैसलमेर): जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ क्षेत्र के 3 केएनएम में गुरुवार को तुलसाराम के खेत में दोपहर करीब एक बजे बम गिरने से जोरदार धमाका हो गया। धमाके की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। घटना के समय किसान खेत में काम कर रहा था। धमाके की आवाज सुनकर किसान सहम गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि चांधन फील्ड फायरिंग रेंज मोहनगढ़ के नजदीक ही स्थित है।