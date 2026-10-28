28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

चुनाव: भयमुक्त मतदान को व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करें: आयुक्त

पंचायती राज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ चरण को लेकर जैसलमेर में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने भयमुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा व व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सतर्कता के साथ पेयजल, बिजली, शौचालय और रैम्प जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Updated: 28 Oct 2026, 8:55 PM IST

jaisalmer

जैसलमेर.  चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए। पत्रिका

जैसलमेर . राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वरसिंह ने कहा कि पंचायती राज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ चरण में हर मतदाता भयमुक्त वातावरण में स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से मतदान कर सके। इसके लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी गंभीरता, सतर्कता और जिम्मेदारी से कार्य करें। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए मतदान व मतगणना से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं। सिंह ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में चतुर्थ चरण के निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ पर्याप्त सुरक्षा जाब्ता तैनात किया जाए। मतदान दलों के गंतव्य स्थलों तक समय पर पहुंचने, उनके ठहरने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की प्रभावी तैयारी रखी जाए। आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर पेयजल, विद्युत, प्रकाश, शौचालय, साफ-सफाई और रैम्प सहित सभी बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील व क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरतने और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करने के निर्देश दिए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चतुर्थ चरण की तैयारियों की समीक्षा की

एरिया मजिस्ट्रेट व सेक्टर ऑफिसर्स को अपने-अपने क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा। सिंह ने जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह सक्रिय व मुस्तैद रखने तथा निर्वाचन से जुड़े विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जैसलमेर सीमावर्ती जिला होने के कारण सुरक्षा व कानून-व्यवस्था के संबंध में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें और किसी भी अवांछित घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयुक्त ने जिले में मतदाता जागरूकता के लिए किए गए नवाचारों की सराहना की। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल ने चतुर्थ चरण के निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की 10 पंचायत समितियों में चुनाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि चतुर्थ चरण के मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेंद्रपाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यथार्थ शेखर, विशेषाधिकारी चुनाव रोहित वर्मा, उपखण्ड अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 8:55 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / चुनाव: भयमुक्त मतदान को व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करें: आयुक्त

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaislamer: पुष्य नक्षत्र से धनतेरस तक, शुभ खरीदारी में बदला ट्रेंड, बजट बना पहली कसौटी

jaisalmer diwali news
जैसलमेर

jaisalmer: करवाचौथ पर सजावट और उपहारों में टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ रहा रुझान

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: नाचना में अकाल की मार, पानी-चारे का संकट और बदहाल व्यवस्थाएं बने चुनावी मुद्दे

nachna news
जैसलमेर

jaisalmer: खरीफ कटाई की जल्दबाजी, रामदेवरा में मजदूरों की तलाश में परेशान हो रहे किसान

ramdevra news photo
जैसलमेर

पोकरण में सरकारी निर्माण की सुस्ती, तीन साल बाद भी परिवहन कार्यालय भवन अधूरा

jaisalmer news pokaran
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.