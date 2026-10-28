चुनाव: भयमुक्त मतदान को व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करें: आयुक्त

एरिया मजिस्ट्रेट व सेक्टर ऑफिसर्स को अपने-अपने क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा। सिंह ने जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह सक्रिय व मुस्तैद रखने तथा निर्वाचन से जुड़े विभिन्न प्रकोष्ठों के कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जैसलमेर सीमावर्ती जिला होने के कारण सुरक्षा व कानून-व्यवस्था के संबंध में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें और किसी भी अवांछित घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयुक्त ने जिले में मतदाता जागरूकता के लिए किए गए नवाचारों की सराहना की। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल ने चतुर्थ चरण के निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की 10 पंचायत समितियों में चुनाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि चतुर्थ चरण के मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेंद्रपाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यथार्थ शेखर, विशेषाधिकारी चुनाव रोहित वर्मा, उपखण्ड अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

