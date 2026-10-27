पोकरण में सरकारी निर्माण की सुस्ती, तीन साल बाद भी परिवहन कार्यालय भवन अधूरा

निर्माण में देरी की प्रमुख वजह समय पर भुगतान नहीं मिलना बताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, कार्यकारी एजेंसी की ओर से पहला बिल प्रस्तुत करने के बाद भुगतान मिलने में करीब नौ से दस महीने लग गए। इसके बाद दूसरे चरण का बिल भी भेजा गया, लेकिन तीन से चार महीने बीतने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। राशि अटकी रहने से मौके पर काम बंद पड़ा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान मिलने के बाद ही निर्माण दोबारा शुरू हो सकेगा। ऐसे में बजट स्वीकृति के बावजूद राशि जारी होने में देरी परियोजना की समयसीमा पर भारी पड़ रही है।