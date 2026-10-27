27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

पोकरण में सरकारी निर्माण की सुस्ती, तीन साल बाद भी परिवहन कार्यालय भवन अधूरा

पोकरण में 1.63 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला जिला परिवहन अधिकारी (DTO) कार्यालय का नया भवन निर्माण भुगतान में देरी के कारण अब तक अधूरा लटका हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 14 अप्रैल 2023 को शुरू किए गए इस कार्य को 13 दिसंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Updated: 27 Oct 2026, 8:41 PM IST

jaisalmer news pokaran

पोकरण. अधूरा पड़ा जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय भवन। पत्रिका

पोकरण. बजट स्वीकृत, निर्माण शुरू और समयसीमा भी तय, लेकिन भवन अब तक अधूरा। पोकरण में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के नए भवन की यही हकीकत है। 1.63 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से शुरू हुआ निर्माण भुगतान में देरी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 14 अप्रेल 2023 को काम शुरू कराया था और इसे 13 दिसंबर 2023 तक पूरा करना था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी भवन तैयार नहीं हो सका। नतीजतन, विभाग का कामकाज अब भी सीमित कमरों में चल रहा है और नए भवन से मिलने वाली सुविधाओं का इंतजार बना हुआ है।

2021 में शुरू हुआ कार्यालय, जगह की कमी बरकरार

पोकरण में वर्ष 2021 में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय शुरू किया गया था। इसके लिए जैसलमेर रोड पर जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के पास जमीन आवंटित की गई। शुरुआत में कार्यालय संचालन के लिए तीन कमरे और अधिकारी के आवास के लिए एक कमरा बनाया गया। इसके बाद बड़े कार्यालय भवन की जरूरत को देखते हुए निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन काम पूरा नहीं होने से मौजूदा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाया। तीन कमरों में टेबल, कुर्सियां, अलमारियां और फाइलें समेटकर कामकाज चलाना पड़ रहा है।

भुगतान की रफ्तार धीमी, निर्माण ठप

निर्माण में देरी की प्रमुख वजह समय पर भुगतान नहीं मिलना बताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, कार्यकारी एजेंसी की ओर से पहला बिल प्रस्तुत करने के बाद भुगतान मिलने में करीब नौ से दस महीने लग गए। इसके बाद दूसरे चरण का बिल भी भेजा गया, लेकिन तीन से चार महीने बीतने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। राशि अटकी रहने से मौके पर काम बंद पड़ा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान मिलने के बाद ही निर्माण दोबारा शुरू हो सकेगा। ऐसे में बजट स्वीकृति के बावजूद राशि जारी होने में देरी परियोजना की समयसीमा पर भारी पड़ रही है।

फाइलों के बीच कामकाज, सुरक्षा और गोपनीयता की चुनौती

वर्तमान कार्यालय में सीमित जगह के बीच कर्मचारियों को विभागीय कामकाज करना पड़ रहा है। टेबल-कुर्सियों और अलमारियों के साथ फाइलों के ढेर के कारण जगह की कमी बनी हुई है। कार्यालय आने वाले लोगों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। कम्प्यूटर सिस्टम, ऑनलाइन सर्वर और पुराने रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में परेशानी होती है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सुरक्षित रखरखाव और गोपनीय कामकाज के लिए भी पर्याप्त जगह जरूरी है। नए भवन का निर्माण पूरा नहीं होने से इन समस्याओं का समाधान अटका हुआ है।

अधूरे ढांचे की देखरेख भी जरूरी

भवन में प्लास्टर, वायरिंग, फर्श और फिनिशिंग जैसे काम बाकी हैं। भुगतान में देरी के कारण निर्माण लंबे समय तक रुका रहने से तैयार हिस्सों के रखरखाव की जरूरत भी बढ़ जाती है। ऐसे में बकाया राशि जारी कर निर्माण को गति देना जरूरी है, ताकि भवन का काम पूरा हो और सरकारी धन से तैयार हो रहा ढांचा लंबे समय तक अनुपयोगी नहीं पड़ा रहे।

बिल भेजे हैं, राशि नहीं मिली

निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। ठेकेदार की ओर से बिल लगाए गए थे, जिनके भुगतान के लिए आगे भेजा गया है। राशि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य दुबारा शुरू हो सकेगा।

— पंकज सैनी, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पोकरण

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2026, 8:41 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण में सरकारी निर्माण की सुस्ती, तीन साल बाद भी परिवहन कार्यालय भवन अधूरा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: दीपावली की खरीदारी में बदला ट्रेंड, जैसलमेर के बाजारों में डिजिटल पसंद का बढ़ता असर

jaisalmer news
जैसलमेर

jaisalmer: करवा चौथ की तैयारियों में डिजिटल ट्रेंड का बढ़ता असर, सोशल मीडिया बना नया फैशन मंच

ai photo
जैसलमेर

jaisalmer: पर्यटन से चमकता जैसाण, छोटे कारोबारियों के कारोबार की धुरी बनी पर्यटकों की आमद

jaisalmer photo
जैसलमेर

jaisalmer: सांकड़ा में पेयजल संकट, बदहाल सड़कें और शिक्षा व्यवस्था बने चुनावी मुद्दे

jaisalmer news
जैसलमेर

स्वर्णनगरी की सड़कों पर दिन हो या रात…अभी भी कायम है ‘ पशुराज ‘

jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.