स्वर्णनगरी की सड़कों पर दिन हो या रात…अभी भी कायम है ‘ पशुराज ‘

पशुओं की समस्या के समाधान में पशुपालकों और दुकानदारों का सहयोग महत्वपूर्ण है। जनसहयोग नहीं मिलने से धरपकड़ अभियान प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसे समस्या बने रहने का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। गृहणी सरोज आचार्य के अनुसार नगरपरिषद को अपनी कार्रवाई की नियमितता, प्रभावशीलता और परिणामों के प्रति जवाबदेह रहना होगा। पशुओं को खुले में छोड़ने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई, नागरिकों की शिकायतों के लिए प्रभावी व्यवस्था और प्रमुख मार्गों पर नियमित निगरानी जैसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। युवा व्यवसायी उमेश कुमार ने सुझाव दिया कि दुकानदारों और नागरिकों को भी पशुओं को सड़कों पर एकत्र होने से रोकने तथा नगरपरिषद को सूचना देने में सहयोग करना चाहिए। राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने कहा कि परिषद को यह स्पष्ट करना होगा कि धरपकड़ अभियान के तहत कितने पशु पकड़े गए, समस्या वाले क्षेत्रों में कितनी बार कार्रवाई हुई और दोबारा पशुओं के सड़कों पर आने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।