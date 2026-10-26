jaisalmer: पुजारी बाबा संग हजारों श्रद्धालुओं ने किए आशापुरा माता के दर्शन

यह यात्रा सबसे पहले लोकदेवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली रामदेवरा पहुंचती है। यहां समाधि के दर्शन करने के बाद यह यात्रा आशापुरा माता मंदिर, फलोदी लटियाल मंदिर, कोडमदेसर, बाप भैरुजी मंदिर व कोलायत के दर्शन कर पुन: बीकानेर पहुंचती है। सोमवार को यह यात्रा पोकरण स्थित आशापुरा मंदिर पहुंची। इस मौके पर विशेष पूजा-अर्चना व प्रसादी का आयोजन किया गया। यात्रा में साथ आए युवकों के दल ने श्रद्धालुओं के साथ बैठकर भजनों की प्रस्तुतियां दीं, जिससे पूरा मंदिर परिसर भजनों से गूंज उठा। सुबह 10 बजे से ही वाहनों का काफिला मंदिर पहुंचने लगा, जिससे राजकीय महाविद्यालय रोड और मालियों का बास जाने वाले मार्ग पर करीब एक किलोमीटर तक वाहनों की लम्बी कतारें लग गईं। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते बीकानेर व स्थानीय लोगों की ओर से चाय, नाश्ते, पान और मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि की दुकानें भी लगाई गईं, जहां श्रद्धालुओं ने खरीदारी की।