पानी की तलाश में भटकता पशुधन, प्यास पहुंचा रही मौत के पास

लाठी। पश्चिमी राजस्थान में अकाल और पानी की कमी का संकट अब पशुधन के लिए जानलेवा साबित होने लगा है। गांवों के पारंपरिक जलस्रोत सूखने और पशुओं के लिए नियमित जलापूर्ति नहीं होने से मवेशी पानी की तलाश में दूर-दूर तक भटक रहे हैं। प्यास बुझाने के लिए तालाबों तक पहुंच रहे पशु कई जगह दलदल में फंसकर मौत का शिकार हो रहे हैं।शनिवार को भी लाठी क्षेत्र के रूगेरी गांव में भोजराज सिंह की ढाणी के समीप तालाब में पानी पीने पहुंचे गोवंश के दलदल में फंसने की घटना ने हालात की गंभीरता उजागर कर दी। यहां तीन गोवंश की मौत हो गई, जबकि कई पशु घायल हुए। सूचना पर गौभक्त मौके पर पहुंचे और दलदल में फंसे पशुओं को बाहर निकालकर उपचार के लिए भादरिया गौशाला पहुंचाया। धोलिया, खेतोलाई और चाचा क्षेत्र के तालाबों में भी दलदल के कारण पशुओं के फंसने का खतरा बना हुआ है।