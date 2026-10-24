jaisalmer: हवाई सेवा का विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर से शुरू, दिल्ली के साथ जुड़ेगा जैसाण

ट्रेवल एजेंट अखिल भाटिया ने बताया कि एयर इंडिया की उड़ान सेवा 25 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले दिन दिल्ली से जैसलमेर के लिए एक उड़ान निर्धारित है, जो दोपहर 1.30 बजे रवाना होकर दोपहर 3.20 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वापसी में विमान शाम 4.05 बजे रवाना होकर शाम 5.50 बजे दिल्ली पहुंचेगा। 26 अक्टूबर से दिल्ली-जैसलमेर मार्ग पर एयर इंडिया की दो उड़ानों का कार्यक्रम रहेगा। पहली उड़ान दिल्ली से सुबह 8.40 बजे रवाना होकर सुबह 10.30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वापसी में विमान सुबह 11.05 बजे रवाना होकर दोपहर 12.40 बजे दिल्ली पहुंचेगा। दूसरी उड़ान दिल्ली से दोपहर 1.30 बजे रवाना होकर दोपहर 3.20 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वापसी में जैसलमेर से शाम 4.05 बजे रवाना होकर शाम 5.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी। शनिवार और रविवार को एयर इंडिया की ओर से उड़ान संचालित किए जाने का कार्यक्रम बताया जाता है। ऐसे में पर्यटन सीजन के दौरान हवाई सेवाओं के इन विकल्पों से जैसलमेर आने-जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है। उड़ानों के संचालन से स्थानीय पर्यटन व्यवसाय, होटल, रिसोर्ट और अन्य पर्यटन गतिविधियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद जगी है।