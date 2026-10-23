23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

पोकरण से जैसलमेर तक रौनक, बाजारों में खरीदारी की उम्मीदें बढ़ीं

जैसलमेर और पोकरण के बाजारों में करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली को लेकर व्यापारियों ने कपड़े, आभूषण, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स का नया स्टॉक जुटाकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कारोबारियों को रवि पुष्य नक्षत्र और शुभ मुहूर्तों में अच्छी बिक्री की उम्मीद है, जिसके लिए ऑफर और फाइनेंस सुविधाएं भी दी जा रही हैं। हालांकि, जिले में बारिश की कमी से उपजे अकाल के हालात और ग्रामीण खरीदारों की कमजोर आर्थिक स्थिति इस बार त्योहारी कारोबार की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Updated: 23 Oct 2026, 8:42 PM IST

jaisalmer diwali news

जैसलमेर. दीपावली से पूर्व बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध बाइक्स। 

जैसलमेर/पोकरण. दीपावली से पहले जैसलमेर और पोकरण के बाजारों में त्योहारों की हलचल बढ़ने लगी है। करवा चौथ से लेकर रवि पुष्य नक्षत्र, धनतेरस और दीपावली तक लगातार खरीदारी के अवसर मिलने से व्यापारियों को कारोबार में तेजी की उम्मीद है। कपड़े, शृंगार सामग्री, सोने-चांदी के आभूषण, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ग्राहकों की पसंद के अनुसार नए सामान की खेप मंगवाई जा रही है। दुकानदार ऑफर, उपहार और फाइनेंस सुविधाओं के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने की तैयारी में हैं। हालांकि, जैसलमेर जिले में बारिश की कमी से बने अकाल के हालात इस उत्साह के बीच बड़ी चुनौती हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों की कमजोर खरीद क्षमता त्योहारी कारोबार की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। दीपावली से पहले रवि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर खरीदारी को लेकर बाजारों में तैयारियां तेज हैं। सोने-चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं, बर्तनों और आभूषणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। भूमि, भवन और नए वाहनों की खरीद के लिए भी ग्राहक शुभ मुहूर्त को ध्यान में रख रहे हैं। जैसलमेर और पोकरण के व्यापारी ग्राहकों की पसंद के अनुरूप स्टॉक जुटाने में लगे हैं, ताकि त्योहारों के दौरान मांग के अनुसार सामान उपलब्ध कराया जा सके।

करवा चौथ से कपड़ा और शृंगार बाजार में बढ़ेगी हलचल

गत 29 अक्टूबर को करवा चौथ के मद्देनजर कपड़ों और शृंगार सामग्री की दुकानों पर खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। पोकरण के गांधी चौक और सदर बाजार सहित जैसलमेर के बाजारों में भी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। साड़ियों, नए परिधानों और शृंगार सामग्री की मांग को देखते हुए दुकानदार ग्राहकों की पसंद के अनुसार सामान जुटा रहे हैं। करवा चौथ के बाद धनतेरस और दीपावली की खरीदारी से बाजार को लगातार ग्राहकी मिलने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन को देखते हुए वाहन विक्रेताओं ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों का स्टॉक जुटाना शुरू कर दिया है। ग्राहक अपनी पसंद और शुभ मुहूर्त के अनुसार एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल बाजार में भी नए मॉडल और बदलते ट्रेंड के अनुसार सामान मंगवाया जा रहा है। दुकानदार छूट, उपहार और फाइनेंस सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने की तैयारी कर रहे हैं। पोकरण के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विक्रेता प्रशांत व्यास के अनुसार, सोशल मीडिया के प्रभाव से ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है। इसे देखते हुए नए इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाए गए हैं। ऑटोमोबाइल विक्रेता अशरफअली ने बताया कि रवि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर वाहन खरीदने के लिए ग्राहक पहले से बुकिंग करवा रहे हैं। कई ग्राहक कागजी प्रक्रिया पूरी कर अपने निर्धारित मुहूर्त पर डिलीवरी लेना चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 8:42 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण से जैसलमेर तक रौनक, बाजारों में खरीदारी की उम्मीदें बढ़ीं

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: दीपावली की चमक महंगी, स्वर्णनगरी में पुताई का खर्च 50 फीसदी तक बढ़ा

jaisalmer news
जैसलमेर

jaisalmer: रामदेवरा में जलापूर्ति के दावे फेल, कहीं दो तो कहीं पांच दिन से पानी का इंतजार

jaislmer news ramdevra
जैसलमेर

jaisalmer: अकाल की मार से बेहाल लाठी, पानी और चारे के संकट ने बढ़ाई पशुपालकों की मुश्किलें

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: सत्रह साल के बरकत की मौत से बदली घर की तस्वीर, भाई पर बढ़ा बोझ

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: तीन साल में आठ किलोमीटर सड़क बनीं, बारह किलोमीटर का काम अब तक अटका

pokaran
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.