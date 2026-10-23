पोकरण से जैसलमेर तक रौनक, बाजारों में खरीदारी की उम्मीदें बढ़ीं

गत 29 अक्टूबर को करवा चौथ के मद्देनजर कपड़ों और शृंगार सामग्री की दुकानों पर खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। पोकरण के गांधी चौक और सदर बाजार सहित जैसलमेर के बाजारों में भी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। साड़ियों, नए परिधानों और शृंगार सामग्री की मांग को देखते हुए दुकानदार ग्राहकों की पसंद के अनुसार सामान जुटा रहे हैं। करवा चौथ के बाद धनतेरस और दीपावली की खरीदारी से बाजार को लगातार ग्राहकी मिलने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन को देखते हुए वाहन विक्रेताओं ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों का स्टॉक जुटाना शुरू कर दिया है। ग्राहक अपनी पसंद और शुभ मुहूर्त के अनुसार एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल बाजार में भी नए मॉडल और बदलते ट्रेंड के अनुसार सामान मंगवाया जा रहा है। दुकानदार छूट, उपहार और फाइनेंस सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने की तैयारी कर रहे हैं। पोकरण के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विक्रेता प्रशांत व्यास के अनुसार, सोशल मीडिया के प्रभाव से ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है। इसे देखते हुए नए इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाए गए हैं। ऑटोमोबाइल विक्रेता अशरफअली ने बताया कि रवि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर वाहन खरीदने के लिए ग्राहक पहले से बुकिंग करवा रहे हैं। कई ग्राहक कागजी प्रक्रिया पूरी कर अपने निर्धारित मुहूर्त पर डिलीवरी लेना चाहते हैं।