पोकरण से जैसलमेर तक रौनक, बाजारों में खरीदारी की उम्मीदें बढ़ीं

जैसलमेर. दीपावली से पूर्व बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध बाइक्स।
जैसलमेर/पोकरण. दीपावली से पहले जैसलमेर और पोकरण के बाजारों में त्योहारों की हलचल बढ़ने लगी है। करवा चौथ से लेकर रवि पुष्य नक्षत्र, धनतेरस और दीपावली तक लगातार खरीदारी के अवसर मिलने से व्यापारियों को कारोबार में तेजी की उम्मीद है। कपड़े, शृंगार सामग्री, सोने-चांदी के आभूषण, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ग्राहकों की पसंद के अनुसार नए सामान की खेप मंगवाई जा रही है। दुकानदार ऑफर, उपहार और फाइनेंस सुविधाओं के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने की तैयारी में हैं। हालांकि, जैसलमेर जिले में बारिश की कमी से बने अकाल के हालात इस उत्साह के बीच बड़ी चुनौती हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों की कमजोर खरीद क्षमता त्योहारी कारोबार की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है। दीपावली से पहले रवि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर खरीदारी को लेकर बाजारों में तैयारियां तेज हैं। सोने-चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं, बर्तनों और आभूषणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। भूमि, भवन और नए वाहनों की खरीद के लिए भी ग्राहक शुभ मुहूर्त को ध्यान में रख रहे हैं। जैसलमेर और पोकरण के व्यापारी ग्राहकों की पसंद के अनुरूप स्टॉक जुटाने में लगे हैं, ताकि त्योहारों के दौरान मांग के अनुसार सामान उपलब्ध कराया जा सके।
गत 29 अक्टूबर को करवा चौथ के मद्देनजर कपड़ों और शृंगार सामग्री की दुकानों पर खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। पोकरण के गांधी चौक और सदर बाजार सहित जैसलमेर के बाजारों में भी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। साड़ियों, नए परिधानों और शृंगार सामग्री की मांग को देखते हुए दुकानदार ग्राहकों की पसंद के अनुसार सामान जुटा रहे हैं। करवा चौथ के बाद धनतेरस और दीपावली की खरीदारी से बाजार को लगातार ग्राहकी मिलने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन को देखते हुए वाहन विक्रेताओं ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों का स्टॉक जुटाना शुरू कर दिया है। ग्राहक अपनी पसंद और शुभ मुहूर्त के अनुसार एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल बाजार में भी नए मॉडल और बदलते ट्रेंड के अनुसार सामान मंगवाया जा रहा है। दुकानदार छूट, उपहार और फाइनेंस सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने की तैयारी कर रहे हैं। पोकरण के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विक्रेता प्रशांत व्यास के अनुसार, सोशल मीडिया के प्रभाव से ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है। इसे देखते हुए नए इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाए गए हैं। ऑटोमोबाइल विक्रेता अशरफअली ने बताया कि रवि पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर वाहन खरीदने के लिए ग्राहक पहले से बुकिंग करवा रहे हैं। कई ग्राहक कागजी प्रक्रिया पूरी कर अपने निर्धारित मुहूर्त पर डिलीवरी लेना चाहते हैं।
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