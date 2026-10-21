jaisalmer: तीन साल में आठ किलोमीटर सड़क बनीं, बारह किलोमीटर का काम अब तक अटका

सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी। इसके बावजूद काम की धीमी रफ्तार और लंबित सड़कों को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। विभागीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गत सितंबर में कार्यकारी एजेंसी को नोटिस दिया गया था। इसके अलावा निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वीकृत काम समय पर पूरा नहीं होने की जिम्मेदारी किसकी है और लंबित सड़कों का निर्माण कब शुरू होगा।