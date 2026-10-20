jaisalmer: शिक्षक बनने निकला था शाहरुख, बस की आग ने छीन लिया भविष्य

लाठी (जैसलमेर). खेतोलाई गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब हरियाणा से जैसलमेर घूमने जा रही पर्यटकों से भरी वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रही जीप से जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि वाहन चालक को अचानक नींद की झपकी आने से वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा और वह तेज गति से सामने आ रही जीप से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के टायर धमाके के साथ फट गए। वाहन का अगला टायर और जीप का पिछला टायर ब्लास्ट होने से हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। भिड़ंत के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही खेतोलाई कामधेनु सेना के ग्राम प्रभारी नीम्बाराम विश्नोई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हुए वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इधर, सूचना मिलते ही लाठी पुलिस थाने से सहायक उपनिरीक्षक पदमचंद गोयल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने हादसे में क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

