jaisalmer: दशहरे पर बाजार में बरसेगा धन, दीपपर्व पर कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

त्योहारों पर घर को नया रूप देने और जरूरत के सामान की खरीदारी का चलन भी बाजार को गति देने वाला है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकानों पर बिक्री बढऩे की उम्मीद है। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए छूट, एक्सचेंज ऑफर और फाइनेंस की सुविधाएं दे रही हैं। इससे बजट के अनुसार खरीदारी करने वाले ग्राहकों को विकल्प मिल रहे हैं। त्योहारी मांग को देखते हुए व्यापारियों ने दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक रखने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की तैयारी की है। प्रमुख उत्पादों की उपलब्धता, आकर्षक डिस्प्ले और बिक्री के दौरान त्वरित सेवा पर जोर दिया जा रहा है। दशहरे के आसपास बाजार में भीड़ बढऩे की संभावना को देखते हुए दुकानदार अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने में जुटे हैं। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि त्योहारों के दौरान कुल कारोबार पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ता है और ग्राहकों की खरीदारी से व्यापार को कितनी मजबूती मिलती है।