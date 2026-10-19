19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: दशहरे पर बाजार में बरसेगा धन, दीपपर्व पर कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

नवरात्रा के बाद दशहरा जैसलमेर के बाजारों में कारोबार को नई रफ्तार देने की उम्मीद लेकर आया है। शुभ मुहूर्त में वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपयोग के सामान की खरीदारी को लेकर व्यापारियों को अच्छे कारोबार की आस है। आकर्षक ऑफर और आसान भुगतान की सुविधाओं के बीच बाजार की नजरें अब त्योहार की खरीदारी पर टिकी हैं।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 19, 2026

jaisalmer news

जैसलमेर. शहर स्थित दुपहिया वाहन के शोरूम में ग्राहक।

जैसलमेर। नवरात्रा पर्व के बाद अब दशहरा, स्वर्णनगरी के बाजारों में कारोबार को नई रफ्तार देने की उम्मीद लेकर आए हैं। त्योहारों के साथ शुभ मुहूर्त में खरीदारी की परंपरा के चलते वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपयोग के सामान की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढऩे की संभावना है। खास तौर पर दशहरे के दिन दोपहिया व चारपहिया वाहन खरीदने के साथ टीवी, रेफ्रीजरेटर, वॉशिंग मशीन और मोबाइल जैसे उत्पादों की खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद है। व्यापारियों को भरोसा है कि इस बार आकर्षक ऑफर और आसान भुगतान की सुविधाएं बाजार में ग्राहकों का उत्साह बढ़ाएंगी।

वाहनों की खरीदारी पर टिकी नजरें

त्योहारी सीजन में वाहन बाजार कारोबार की प्रमुख धुरी बना हुआ है। दोपहिया वाहनों से लेकर कारों तक की खरीदारी को लेकर ग्राहकों में उत्साह रहने की उम्मीद है। शुभ मुहूर्त पर वाहन घर लाने की परंपरा के चलते दशहरे पर डिलीवरी का विशेष महत्व रहेगा। वाहन कंपनियों की ओर से दिए जा रहे आकर्षक ऑफर, आसान किस्तों पर फाइनेंस और पुराने वाहन के बदले नया वाहन लेने की सुविधा भी ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। इस बार दशहरा के अवसर पर करीब 200 दुपहिया वाहनों की बुकिंग हुई और विभिन्न श्रेणी के लगभग 50 चार पहिया वाहनों की डिलीवरी होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की बढ़ेगी मांग

त्योहारों पर घर को नया रूप देने और जरूरत के सामान की खरीदारी का चलन भी बाजार को गति देने वाला है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकानों पर बिक्री बढऩे की उम्मीद है। कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए छूट, एक्सचेंज ऑफर और फाइनेंस की सुविधाएं दे रही हैं। इससे बजट के अनुसार खरीदारी करने वाले ग्राहकों को विकल्प मिल रहे हैं। त्योहारी मांग को देखते हुए व्यापारियों ने दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक रखने और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की तैयारी की है। प्रमुख उत्पादों की उपलब्धता, आकर्षक डिस्प्ले और बिक्री के दौरान त्वरित सेवा पर जोर दिया जा रहा है। दशहरे के आसपास बाजार में भीड़ बढऩे की संभावना को देखते हुए दुकानदार अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने में जुटे हैं। अब बाजार की नजर इस बात पर है कि त्योहारों के दौरान कुल कारोबार पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ता है और ग्राहकों की खरीदारी से व्यापार को कितनी मजबूती मिलती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 09:01 pm

Published on:

19 Oct 2026 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: दशहरे पर बाजार में बरसेगा धन, दीपपर्व पर कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: धूमधाम के साथ आज मनेगा दशहरा…45 फीट के रावण और 40-40 फीट के कुम्भकर्ण और मेघनाद का होगा दहन

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: ओरण-गोचर के मामले में जनभावनाओं को समझे सरकार : गहलोत

jaisalmer news
जैसलमेर

जैसाण की धड़कन है पर्यटन, इससे चलती है बाजारों की रौनक और घरों की रसोई

kpjaisalmer tour story
जैसलमेर

रामदेवरा : नल सूखे, मोल पानी से बुझ रही प्यास, घरेलू बजट पर बढ़ा बोझ

ramdevra news jaisalmer
जैसलमेर

जैसलमेर के पोकरण में मारपीट की जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला, कटर से काटा सिपाही का कान

police team attacked in pokaran
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.