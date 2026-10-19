रामदेवरा : नल सूखे, मोल पानी से बुझ रही प्यास, घरेलू बजट पर बढ़ा बोझ

नियमित पानी के इंतजार में रामदेवरा के बाशिंदे।
रामदेवरा. घरों में नल से पानी आने का कोई तय भरोसा नहीं और रोजमर्रा की जरूरतें भी टाली नहीं जा सकतीं। ऐसे में रामदेवरा के विभिन्न वार्डों में परिवारों को अपनी जेब ढीली कर पानी खरीदना पड़ रहा है। अनियमित जलापूर्ति के चलते लोगों के सामने पेयजल संकट के साथ आर्थिक परेशानी भी खड़ी हो गई है। गर्मी में पानी की खपत बढ़ने के साथ मोल पानी पर निर्भरता भी बढ़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से नियमित जलापूर्ति की समस्या बनी हुई है। कभी समय पर पानी नहीं मिलता तो कभी सप्लाई के बीच कई दिनों का अंतराल रहता है। ऐसे में पीने के पानी से लेकर खाना बनाने, कपड़े धोने और दूसरे घरेलू कामों के लिए पर्याप्त पानी जुटाना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में निजी स्तर पर पानी खरीदना पड़ता है, जिससे परिवारों के मासिक खर्च में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।
रामदेवरा की रुणिचा कुआ रोड स्थित बस्ती में जलापूर्ति का अनियमित अंतराल लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, यहां कभी एक दिन बाद तो कभी दो से चार दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में घरों में जरूरत के मुताबिक पानी जमा रखना भी चुनौती बन जाता है। सप्लाई के बीच लंबा अंतराल होने पर परिवारों को निजी स्तर पर पानी मंगवाकर काम चलाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से बनी इस समस्या की शिकायतों के बावजूद जलापूर्ति व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। गर्मी में बढ़ती जरूरतों के बीच पानी की अनिश्चित उपलब्धता से घरेलू दिनचर्या प्रभावित हो रही है।
नियमित जलापूर्ति के अभाव में पानी खरीदना परिवारों की मजबूरी बन गया है। बार-बार मोल पानी मंगवाने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए पानी पर बढ़ता खर्च दूसरी जरूरतों को पूरा करने में भी मुश्किल पैदा कर सकता है। वहीं, सप्लाई का निश्चित समय और अंतराल तय नहीं होने से पानी का भंडारण करना कठिन हो जाता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर नियमित और पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। विशेष रूप से रुणिचा कुआ रोड बस्ती में सप्लाई के बीच लंबे अंतराल को दूर कर राहत देने की जरूरत जताई है।
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