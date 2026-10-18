jaisalmer: दुर्गा वाहिनी ने निकाला शक्ति संचलन, युवा शक्ति को सद्मार्ग पर चलने का संदेश

पोकरण. शारदीय नवरात्र के मौके पर विश्व हिन्दू परिषद की दुर्गा वाहिनी की ओर से रविवार को कस्बे में शक्ति संचलन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में बालिकाओं व युवतियों ने भाग लिया। कस्बे के बालागढ़ फोर्ट में बांदोलाई मठ के महंत अनूपपुरी महाराज, पार्षद विमला गांधी, विहिप जिला उपाध्यक्ष शांति पुरोहित, फलोदी जिला उपाध्यक्ष हिमांशु व्यास के आतिथ्य में समारोह आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता विहिप के प्रांत संगठन मंत्री राजेश पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि भाग-दौड़ भरी इस जिंदगी में युवा शक्ति कहीं रास्ता नहीं भटक जाए, इसके लिए समय-समय पर ऐसे आयोजन जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से नशे की प्रवृति से दूर रहने का आह्वान किया। साथ ही अन्य लोगों को भी जागरुक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कई बहिनें लव-जिहाद का शिकार हो रही है। जिसे रोकना जरूरी है।